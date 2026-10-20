Экономист Щербаченко назвал условие для накопления 1 млн рублей за год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Накопить 1 млн рублей за год вполне реально при ежемесячном доходе от 150 тыс.
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