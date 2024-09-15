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Вышел трейлер сериала «Первый брак Джорджи и Мэнди» — спин-оффа «Детства Шелдона»

Вышел трейлер сериала «Первый брак Джорджи и Мэнди» — спин-оффа «Детства Шелдона»

Ситком стартует в октябре. «Первый брак Джорджи и Мэнди», 2024 кадр из сериалаCBS представил первый трейлер сериала «Первый брак Джорджи и Мэнди» — спин-оффа шоу «Детство Шелдона», который, в свою очередь, является спин-оффом культового ситкома «Теория большого взрыва».

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