Пора пересмотреть границы Украины! Венгерский евродепутат потребовала самоопределения карпатских венгров и русинов

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Sergey Ivanov

Кемску волость? -Да забирайте! Ну, и еврогиена тоже что- то себе откусит! А мы заберем то, что наше: Земли, где живут русские, которые и сами хотят жить в России. А с бандеровщиной пусть разбирается Польша. Поляки волынскую резню не забыли! А нам такое приобретение без надобности! Не хочу я чтобы наши солдаты еще 10 лет воевали, выкорчевывая бандеровцев и платя за это своими жизнями. Что, публика не забыла, в каком году закончилась война на Украине?- в 1953-м! Россия станет только сильнее, если откажется от этой бандеровской мрази. А то, что останется- будет для нас не опасным. Без выхода к морю, без промышленности и пролетариата этот огрызок быстро превратится в то, что исторически и было: В Гуляй- Поле. Настоящее величие не в той площади на карте, которую занимает Россия. Величие- в высоком уровне жизни. В справедливом государственном устройстве. В единстве русских людей. И чем меньше будет у России нахлебников и всякого рода халявщиков- тем лучше!