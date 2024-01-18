Американский журнал рассказал о самой мощной в мире тактической ракете KN-23B из КНДР

Ракета KN-23B может забрасывать 2,5 тонны полезного груза почти на 1000 км.Американский журнал Militarywatch рассказал о самой мощной в мире тактической ракете KN-23B из КНДР, которая может забрасывать 2,5 тонны полезного груза почти на 1000 км.