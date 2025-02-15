Винник рассказал о своем задержании и обвинениях со стороны США

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Гражданин РФ Александр Винник, который был задержан по запросу американской стороны в июле 2017 года во время отдыха с семьей в Греции, рассказал РЕН ТВ о том, какие обвинения ему выдвинули со стороны Соединенных Штатов.
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