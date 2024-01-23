Феминитивы – как состав преступление и оружие ЛГБТ*

"Когда звучит имя Анны Ахматовой, большинство образованных людей назовут приму поэзии «поэтессой», шовинисты-мужланы буркнут «женщина-поэт», и только печатной издание совершенно понятных взглядов тиснет «поэтка». " А ТЁТКА тогда кто?

Юрий Ильинов

-К- – суффикс, образующий лексемы двух классов морфологических: существительных и прилагательных. И если в прилагательных -К- – суффикс однозначный, то в существительных он полисемичный, ибо имеет несколько значений. В первую очередь отметим: данный суффикс образует парные лексемам рода мужского, обозначающим людей по роду их деятельности, национальности, месту проживания, родству, лексемы рода женского: дояр – доярка; тракторист – трактористка; спортсмен – спортсменка; теннисист – теннисистка; парашютист – парашютистка; студент – студентка; москвич – москвичка; хорват – хорватка; внук, правнук – внучка, правнучка.