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Славянская доктрина

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Феминитивы – как состав преступление и оружие ЛГБТ*

Феминитивы – как состав преступление и оружие ЛГБТ*

Исторические напёрстки Феминитивы – как состав преступление и оружие ЛГБТ* Тут пытливых и добрых русских людей в очередной раз на прочность психики проверяют.

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Комментарии
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М
ММ
&quot;Когда звучит имя Анны Ахматовой, большинство образованных людей назовут приму поэзии «поэтессой», шовинисты-мужланы буркнут «женщина-поэт», и только печатной издание совершенно понятных взглядов тиснет «поэтка». &quot; А ТЁТКА тогда кто?
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16 час.
Юрий Ильинов
-К- – суффикс, образующий лексемы двух классов морфологических: существительных и прилагательных. И если в прилагательных -К- – суффикс однозначный, то в существительных он полисемичный, ибо имеет несколько значений. В первую очередь отметим: данный суффикс образует парные лексемам рода мужского, обозначающим людей по роду их деятельности, национальности, месту проживания, родству, лексемы рода женского: дояр – доярка; тракторист – трактористка; спортсмен – спортсменка; теннисист – теннисистка; парашютист – парашютистка; студент – студентка; москвич – москвичка; хорват – хорватка; внук, правнук – внучка, правнучка.
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12 час.

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