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В Госдуме рассказали, как действовать при засоре канализации в доме

В Госдуме рассказали, как действовать при засоре канализации в доме

Канализационный стояк относится к общему имуществу дома, поэтому его обслуживание и устранение засоров — прямая обязанность управляющей компании Жильцы многоквартирных домов не обязаны оплачивать прочистку канализационных стояков, даже если управляющая организация пытается выставить им дополнительный счет, сообщил Life.

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