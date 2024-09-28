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«Злые русские хакеры» и утечка данных: что известно о 800 бойцах ВСУ в Курской области

«Злые русские хакеры» и утечка данных: что известно о 800 бойцах ВСУ в Курской области

«Злые русские хакеры» и утечка данных: что известно о 800 бойцах ВСУ в Курской области Ольга Вайленко27 сентября 2024 года российская хакерская группа RaHDit, известная под названием «Злые русские хакеры», опубликовала данные более 800 солдат украинской армии, которые принимали участие во вторжении в Курскую область.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Все, кто там полез к курчанам таким образом &quot;в гости&quot;, бесспорно должны, увы, пополнить списки там &quot;двухсотых&quot;... В плен не  стоит брать подобные, как говорят, отбросы... Они , честно говоря, подобной тяжкой участи, увы, достойны.
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