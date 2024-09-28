«Злые русские хакеры» и утечка данных: что известно о 800 бойцах ВСУ в Курской области Ольга Вайленко27 сентября 2024 года российская хакерская группа RaHDit, известная под названием «Злые русские хакеры», опубликовала данные более 800 солдат украинской армии, которые принимали участие во вторжении в Курскую область.