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Царьград

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"Зарево и столб дыма видны за несколько километров": Всё изменилось в 01:19. В Калужской области вспыхнул завод на площади 1000 "квадратов"

"Зарево и столб дыма видны за несколько километров": Всё изменилось в 01:19. В Калужской области вспыхнул завод на площади 1000 "квадратов"

По данным СМИ, в Калужской области произошёл мощный пожар на заводе по переработке пластика: "зарево и столб дыма видны за несколько километров".

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