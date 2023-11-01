Куда «закопалась» и чего ждёт оппозиция?

У оппозиции сохраняется неопределенность по ключевым аспектам кампании. Наблюдается медийное оживление на либеральном фланге, в то время как парламентские партии в большей степени заняты вопросами внутренней организации.
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