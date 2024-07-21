Politico: Венгрии грозит топливный кризис

Из-за остановки транзита нефти «Лукойла» через Украину венгры в ближайшие недели могут столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии, пишет изданиеВенгрии в ближайшие недели грозит топливный кризис, сообщает издание Politico (сайт заблокирован в РФ).