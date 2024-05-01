Матч Андреевой и Соболенко начнется в 21:00, Рублев сыграет с Алькарасом на 4 часа раньше

Опубликовано расписание сегодняшних четвертьфинальных матчей на «Мастерсе» в Мадриде. Первыми в 13:00 по московскому времени на центральный корт выйдут две москвички, выступающие за Казахстан, – Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.