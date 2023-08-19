В Краснодарском крае двух девушек будут судить за нацисткое приветствие на фоне памятника героям Афгана

ВМ

Владимир Минаков

Военнослужащие оказались выходцами из Чечни и Дагестана. Это дело обязательно нужно передать Кадырову, пусть со своими старейшинами обсудит, где допустили пробел в воспитании таких "героев" и примет меры именно общественного воздействия за такой проступок. Как однажды говорил мой коллега по работе, имевший срок в 18 лет зоны: " Порою сидели у нас парнишки, которым нужно было дать срок 5...10 дней СИЗО и намылить хлебало - и десятому бы потом рекомендовали сидеть на попе ровно, а им по 3...5 лет пришлёпали, после зоны многие потеряны..."