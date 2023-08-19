Выпускницы школы 17 и 18 лет Отрадненского района Краснодарского края решили не отставать от мировых трендов и записали, на их взгляд, весёлый ролик для последующего размещения в сети.
В Краснодарском крае двух девушек будут судить за нацисткое приветствие на фоне памятника героям Афгана
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Военнослужащие оказались выходцами из Чечни и Дагестана. Это дело обязательно нужно передать Кадырову, пусть со своими старейшинами обсудит, где допустили пробел в воспитании таких "героев" и примет меры именно общественного воздействия за такой проступок. Как однажды говорил мой коллега по работе, имевший срок в 18 лет зоны: " Порою сидели у нас парнишки, которым нужно было дать срок 5...10 дней СИЗО и намылить хлебало - и десятому бы потом рекомендовали сидеть на попе ровно, а им по 3...5 лет пришлёпали, после зоны многие потеряны..."
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4 час.
Владимир Соловьев
Арестовать их на несколько месяцев, а потом тысяч по 100 штрафа!
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3 час.
Вячеслав Галимов
Если у тебя жена заблядовала , тоже власть виновата ? В каждом конкретном случае , есть конкретный чиновник несущий персональную ответственность .
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1 час.
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