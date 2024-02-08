Украине грозит дефицит оружия и боеприпасов, несмотря на помощь Запада, признают в Европе

Военно-промышленный комплекс Европы не в состоянии соперничать с российским. С таким откровением на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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