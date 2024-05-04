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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО с 28 апреля по 4 мая 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО с 28 апреля по 4 мая 2024, полная версия

С 28-го апреля по 4-е мая т.г. в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

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