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Царьград

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Анна Нетребко поздравила сына Тьяго с его 18-летием публично

Анна Нетребко поздравила сына Тьяго с его 18-летием публично

Анна Нетребко поздравила сына Тьяго с 18-летием, опубликовав фото и обращение в сети. Бывший супруг Юсиф Эйвазов также присоединился к поздравлениям.

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