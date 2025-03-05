Депутаты предложили дать жителям новых регионов субсидию в 25% на покупку авто

Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также гражданам, проживающим на территориях Крайнего Севера, субсидию по льготной программе по приобретению нового авто хотят увеличить до 25%.
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