Советы от Павла Глобы на неделю с 19 по 25 февраля 2024 года: гороскоп по знакам зодиака Алёна ЮрьеваПавел Глоба, известный астролог, предоставил прогноз на предстоящую неделю, обещая как положительные, так и негативные энергетические влияния планет на знаки зодиака.
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