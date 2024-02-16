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Советы от Павла Глобы на неделю с 19 по 25 февраля 2024 года: гороскоп по знакам зодиака

Советы от Павла Глобы на неделю с 19 по 25 февраля 2024 года: гороскоп по знакам зодиака

Советы от Павла Глобы на неделю с 19 по 25 февраля 2024 года: гороскоп по знакам зодиака Алёна ЮрьеваПавел Глоба, известный астролог, предоставил прогноз на предстоящую неделю, обещая как положительные, так и негативные энергетические влияния планет на знаки зодиака.

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