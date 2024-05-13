Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по вводу жилья

Эксперты сравнили регионы по количеству квадратных метров жилья в пересчете на одного жителя Алтайский край занял 74-е место из 85 в рейтинге регионов России по вводу жилья в 2023 году, сообщает РИА Новости.
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