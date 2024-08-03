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«Какое издевательство!» Ройал Айви раскритиковал судейство в матче с Сербией

«Какое издевательство, какое издевательство! Мои ребята вложили в игру всю душу, и такое издевательство! Это все, что я могу сказать», – цитирует главного тренера сборной Южного Судана BasketNews.

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