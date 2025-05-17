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Царьград

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Группировка 'Восток' уничтожила свыше 185 украинских солдат за сутки

Группировка 'Восток' уничтожила свыше 185 украинских солдат за сутки

Русская группировка "Восток" нанесла значительные потери ВСУ, уничтожив более 185 военнослужащих. В результате атак в районах Богатыря, Темировки, Комара и Александрограда поражены техника, боеприпасы и инфраструктура противника.

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