Русская группировка "Восток" нанесла значительные потери ВСУ, уничтожив более 185 военнослужащих. В результате атак в районах Богатыря, Темировки, Комара и Александрограда поражены техника, боеприпасы и инфраструктура противника.
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