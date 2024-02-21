Спецназ нашел в Авдеевке позиции миномета, из которого ВСУ обстреляли Ясиноватую

Бойцы отряда специального назначения "Викинг" Вооруженных сил России при зачистке жилых кварталов Авдеевки нашли позиции миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ), из которого военные обстреливали соседний город-спутник Донецка — Ясиноватую.
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