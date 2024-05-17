Иностранные активы России резко выросли

Иностранные активы России выросли за январь — апрель на $32,2 млрд, сообщил Центробанк. Это на $9,5 млрд больше, чем годом ранее — ЦБ объясняет такой скачок «в том числе дополнительным увеличением лагов в расчетах по внешнеэкономической деятельности».