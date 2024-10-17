Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк рассказал о работах по реализации нацпроектов

На совещании по проблемным вопросам реализации нацпроектов, которое прошло под руководством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, рассмотрели ряд программ, таких как «Туризм и индустрия гостеприимства», «Безопасные качественные дороги» и «Образование», по которым необходимо повысить темп и динамику работ.