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TRENDYMEN

39 773 подписчика

5 вещей, о которых нельзя рассказывать даже родственникам

5 вещей, о которых нельзя рассказывать даже родственникам

Нам с детства внушают, что с близкими нужно быть предельно откровенными и делиться абсолютно всем. В реальности же избыточная открытость нередко оборачивается серьезными проблемами.

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