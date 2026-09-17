5 вещей, о которых нельзя рассказывать даже родственникам

Нам с детства внушают, что с близкими нужно быть предельно откровенными и делиться абсолютно всем. В реальности же избыточная открытость нередко оборачивается серьезными проблемами.
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