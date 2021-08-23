«Ужас!»: петербуржцев шокировало состояние Заневского парка

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вовсю идут работы по благоустройству Заневского парка – там ведется масштабная реконструкция, по итогам которой парк должен предстать глазам жителей и гостей Петербурга в обновленном «космическом» виде.
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вовсю идут работы по благоустройству Заневского парка – там ведется масштабная реконструкция, по итогам которой парк должен предстать глазам жителей и гостей Петербурга в обновленном «космическом» виде.
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