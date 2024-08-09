Рядом с приграничным российским городом Суджа распложены не только линия газопровода, то и стратегически важная измерительная и передаточная станция газа REUTERSСегодня 2K прочитали Семь украинских станций РЭБ уничтожены за сутки Группировка войск «Север» нивелировала до 415 националистов, 4 танка, 2 БМП, 14 БТР, 12 пикапов, 3 гаубицы Д-20, 2 гаубицы Д-30, 2 станции РЭБ «Буковель-AD».