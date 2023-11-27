Коммунальные службы Москвы борются с последствиями «черной метели»

Всю ночь в Москве шел снег и, по прогнозам синоптиков, продолжит засыпать улицы города еще и утром. В столице ожидается «черная метель», когда хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли, поэтому видимость ухудшится до 100 метров и менее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии