Махачев осудил двойные стандарты на Олимпиаде-2024

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев осудил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) двойные стандарты на Олимпийских играх-2024.