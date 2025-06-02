Боевой модуль "Бережок" с "Корнетами" идеально подходит для БМП-3

Вариант отечественной боевой машины пехоты БМП-3 с боевым отделением "Бережок" получает дополнительные возможности не только по борьбе с тяжелой бронированной техникой противника, но и различными фортификационными сооружениями.
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