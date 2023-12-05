@ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета «Наш министр жестко и по делу одергивал тех, кто позволял себе хамские выпады в наш адрес».
Россия дала ОБСЕ последний шанс
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Зато Мы ничего не забыли...,и Австралию тоже,с криками набьём лицо Путину,за всё заплатите(и все) сполна...
Ответить
9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Какой последний шанс ? Уже давали не раз , их только деньгами можно убить . Прекратите ваши эксперименты и не давайте наконец смеяться над всей Россией
Ответить
5 час.
АА
Алекс Архипов
Шо!? Опять!?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии