Россия дала ОБСЕ последний шанс

Зато Мы ничего не забыли...,и Австралию тоже,с криками набьём лицо Путину,за всё заплатите(и все) сполна...

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Какой последний шанс ? Уже давали не раз , их только деньгами можно убить . Прекратите ваши эксперименты и не давайте наконец смеяться над всей Россией