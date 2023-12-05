Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия дала ОБСЕ последний шанс

Россия дала ОБСЕ последний шанс

@ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета «Наш министр жестко и по делу одергивал тех, кто позволял себе хамские выпады в наш адрес».

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Комментарии
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Вик Норд
Зато Мы ничего не забыли...,и Австралию тоже,с криками набьём лицо Путину,за всё заплатите(и все) сполна...
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Какой последний шанс ? Уже давали не раз , их только деньгами можно убить . Прекратите ваши эксперименты и не давайте наконец смеяться над всей Россией
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5 час.
АА
Алекс Архипов
Шо!? Опять!?
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3 час.

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