НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Прудникова
    В итоге Дэвис-Смолкин перейдут в Грузию, а Дарио не отпустят в Чехию. Буду надеяться, что со своей нынешней партнерше...Барбара Фузар-Пол...
  • Виктория
    Пасечник в итоге партнерша.Дарио Чиризано мо...
  • Виктория
    Удачи этой паре!Елизавета Пасечни...

Костин не попал в состав «Сан-Хосе» в 3 из 4 последних матчей. Клуб может выставить форварда с 0 очков и «минус 4» в 7 играх на драфт отказов

25-летний россиянин не был включен в заявку команды на матч против «Чикаго» (3:2).  Ранее он также остался в запасе в играх с «Вегасом» (3:7) и «Лос-Анджелесом» (4:2), а в матче с «Ютой» (5:4 ОТ) набрал «минус 2» за 5:34 на льду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх