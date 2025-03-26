Ровно двадцать пять лет назад состоялись досрочные выборы президента России, на которых в качестве самовыдвиженца победил полковник ФСБ.
Ну теперь-то уж точно все: такого Россия не переживет
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
А Вы не в курсе, что с этой минимаольной пенсии в Евросоюзе нужно еще заплатить налоги, оплатить страховки и т.д., не говоря уже о жилье, (в последние 3 года, жилье в Европе взлетело в цене в 2-3 раза минимум). И не надо 500 евро ровнять с 50 000 рублей, (Вы цены на продукты видели? 200 г. масла 5, а кое где 6 евро, не говоря о мясе, молоке и т.д.) Так что, Вы на 50 000 р. - богато живете, а в ФРГ, к примеру, 400 евро - минималка, прожить можно только в проголодь, (страшно смотреть на наших стариков в ФРГ).
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4 час.
vТ
vipkamtour Тен
Он не рассчитал, что народ России поумнел благодаря Путину. 🙏
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3 час.
Иван Агеев
Судя по твоей кликухе, ты тоже из "чурбанов"
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1 час.
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