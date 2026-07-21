Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украинский шпион раскрыл кровавые планы Зеленского, назвав самого недопрезидента ублюдком

Украинский шпион раскрыл кровавые планы Зеленского, назвав самого недопрезидента ублюдком

Украинский шпион раскрыл кровавые планы Зеленского, назвав самого недопрезидента ублюдком «В России в ближайшее время запланировано несколько атак — гораздо более жестоких и бесчеловечных, чем та, что была в „Крокусе“» Алексей Песков На фото: Виталий Жикович в зале суда (Фото: Соцсети) От редакции.

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