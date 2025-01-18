ВСУ за сутки 18 раз открыли огонь по территории ДНР

Обстрелам украинских войск 18 раз подверглась территория ДНР за минувшие сутки, 18 января сообщает пресс-служба управления правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале.
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