В Карелии разгорается скандал из-за строительства центра Wildberries

Будущее строительство распределительного центра Wildberries под Петрозаводском вызывает много вопросов Текст, фото: Елена Малишевская 18 марта в городской администрации состоялись общественные слушания, на которых рассматривался вопрос внесения изменений в действующие правила благоустройства.
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