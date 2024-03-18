В Карелии разгорается скандал из-за строительства центра Wildberries

Будущее строительство распределительного центра Wildberries под Петрозаводском вызывает много вопросов Текст, фото: Елена Малишевская 18 марта в городской администрации состоялись общественные слушания, на которых рассматривался вопрос внесения изменений в действующие правила благоустройства.