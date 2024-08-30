В Твери в полуфабрикате из мяса цыплят-бройлеров нашли сальмонеллы

Проверку на соответствие микробиологическим нормам безопасности не прошел образец полуфабриката рубленого из мяса цыплят-бройлеров (котлеты «Славянские»), поступивший в Тверскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследований в рамках государственного пищевого мониторинга.