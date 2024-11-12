«Просто издеваются». Приморский экс-депутат Самсонов пожаловался на жизнь в заключении

Приморский коммунист Артем Самсонов снова пожаловался на условия содержания в заключении. Осужденный экс-депутат предполагает, что может умереть из-за серьезных проблем со здоровьем, которые он приобрел находясь в заключении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на личный Telegram-канал Артема Самсонова.
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