«Просто издеваются». Приморский экс-депутат Самсонов пожаловался на жизнь в заключении

Приморский коммунист Артем Самсонов снова пожаловался на условия содержания в заключении. Осужденный экс-депутат предполагает, что может умереть из-за серьезных проблем со здоровьем, которые он приобрел находясь в заключении, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на личный Telegram-канал Артема Самсонова.