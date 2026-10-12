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ЕС усиливает давление: 22‑й пакет санкций нацелен на оборонную промышленность РФ

ЕС усиливает давление: 22‑й пакет санкций нацелен на оборонную промышленность РФ

Евросоюз одобрил 22‑й пакет санкций в отношении России — под ограничения попали порядка 1,6 тысяч физических и юридических лиц, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

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