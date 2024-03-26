У Анастасии Заворотнюк появилась внучка? Правда, что и этого ребенка семья скрывает?

Анастасия Заворотнюк стала многодетной мамой уже в серьезном возрасте, но сразу после рождения маленькой Милы отказалась от публичности по объяснимым причинам и приняла решение не показывать прессе свою дочку.
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