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Ольков и Ковалева выиграли Сибирский международный марафон. Результаты на дистанции 10 км не были засчитаны

1 августа в Омске прошел Сибирский международный марафон. Участники соревновались на следующих дистанциях: 42,2 км, 10 км и 3 км (несоревновательная дистанция).

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