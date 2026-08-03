У двух ядовитых растений нашли лекарственный потенциал

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Учёные из Мичиганского государственного университета и Чешской академии наук расшифровали часть биохимического механизма, с помощью которого два смертельно ядовитых растения — аконит (борец) и живокость (дельфиниум) — производят сложные дитерпеноидные алкалоиды, некоторые из которых интересны для фармакологических исследований.