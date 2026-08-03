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У двух ядовитых растений нашли лекарственный потенциал

У двух ядовитых растений нашли лекарственный потенциал

Учёные из Мичиганского государственного университета и Чешской академии наук расшифровали часть биохимического механизма, с помощью которого два смертельно ядовитых растения — аконит (борец) и живокость (дельфиниум) — производят сложные дитерпеноидные алкалоиды, некоторые из которых интересны для фармакологических исследований.

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