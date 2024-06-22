В Москве из-за реконструкции временно закрыт участок Большого кольца метрополитена

Сегодня в Москве началось временное приостановление движения поездов на участке "Деловой центр" — "Шелепиха" — "Хорошевская" Большого кольца метрополитена (БКК) для его интеграции в Рублево-Архангельскую линию.
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