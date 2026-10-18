— Послушать концерт «Золотые хиты СССР» в Московском международном доме музыки — в 19:00; — Сходить на лекцию «Архитектура „Лужников“» в ММОМА в 13:00; — Побывать на мастер-классе «Школа хирурга» в «Заповедном посольстве» — в 18:00; — Посмотреть спектакль «Волшебник Изумрудного города» в театре «Поколение» — с 11:00; — Прогуляться на электробусе с экскурсоводом по Парку Горького — с 14:00; — Сыграть в мини-гольф в саду имени Баумана — с 11:00.