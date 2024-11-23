Экспорт России в Евросоюз перешагнул отметку €3 млрд впервые за полгода

Различные товары на сумму свыше €3 млрд поставила Российская Федерация в Евросоюз в сентябре текущего года, согласно данным Европейского статистического агентства Евростат, 22 ноября говорится на официальном сайте ЕС.
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