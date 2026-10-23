Сегодня стали известны детали провальной операции ВСУ. Радикалы пытались как под копирку повторить уже ставший легендарным подземный штурм российских военных «Поток».
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