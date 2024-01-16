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Мировое обозрение

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Страны ЕС требуют ввести пошлину на импорт украинского зерна

Страны ЕС требуют ввести пошлину на импорт украинского зерна

Министры сельского хозяйства Венгрии, Болгарии, Польши, Румынии и Словакии направили в Европейскую комиссию письмо с требованием ввести импортную пошлину на украинское зерно из-за «недобросовестной конкуренции».

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