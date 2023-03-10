Пушков: США построили «непреодолимую стену разногласий» с КНР

Письмо сенатора Джоша Хоули китайскому лидеру Си Цзиньпину, в котором он требует признать ответственность КНР за пандемию COVID-19, является ещё одним фактором, негативно влияющим на отношения Вашингтона и Пекина, заявил сенатор Алексей Пушков.