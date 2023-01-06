Чехия впервые с 2005 года выиграла медали на МЧМ. Суханек, Иржичек и Кулих – в символической сборной турнира

Чехия впервые с 2005 года выиграла медали на МЧМ, 3 игрока вошли в символическую сборную. Молодежная сборная Чехии уступила Канаде (2:3 ОТ) в финале МЧМ-2023.
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