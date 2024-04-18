Поверья и приметы на 18 апреля 2024 года связаны с днем памяти Феодула-чтеца Ирина ЛысенкоДревние поверья славян и погодные признаки на 18 апреля 2024 года связаны с народным фольклорным праздником, который с давних времен отмечали на просторах Руси — День Федор-ветреника.
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